Beyşehir’de Motosiklet Devrildi, Çocuk Yaralı

KAZA ANI VE YARALANMA DURUMU

Beyşehir ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrilme olayı yaşandı. Kazada yola düşen çocuk, ağır bir şekilde yaralandı. Kaza, ilçe merkezinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muammer Taşkoy Caddesi’nden Atatürk Caddesi yönüne ilerleyen 16 yaşındaki S.A.B.’nin kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosiklet, aniden kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten fırlayarak yere düşen sürücü S.A.B., yaralandı.

Kaza ihbarı alındıktan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı çocuk, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. S.A.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldı.