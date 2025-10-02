Beyşehir’de Motosiklet İle İşçi Servisi Çarpıştı

KAZA VE YARALILAR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde işçi servisiyle çarpışan motosiklet alev aldı ve iki kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir Isparta Kara yolu çevre yolundaki kavşakta, bir akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.S. (18) yönetimindeki 42 AZM 980 plakalı motosiklet, kavşakta karşı yönden gelen F.Ü. (42 B 6090) idaresindeki işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet alev aldı.

MÜDAHALE

Motosikletten savrulan sürücü O.S. ile arka koltukta oturan T.S. (22) yaralandı. Yangına, akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpüyle anında müdahale etti. Yaralı olan T.S. ve sürücü O.S., olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Kazada, içerisinde çok sayıda işçinin bulunduğu servis midibüsündekiler ise hiçbir yara almadı. Kaza ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.