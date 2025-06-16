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Beyşehir’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayda, 15 yaşındaki D.A.O.’nun kullandığı plakasız motosiklet, Yeni Mahalle Seyran Caddesi’nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 GBJ 84 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTILAR

Kaza sonrasında, servis aracı sürücüsü ve araç içerisindeki öğrenciler, herhangi bir yaralanma yaşamadan durumu atlattı. Ancak motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, D.A.O. kurtarılamadı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü ifade ediliyor.

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