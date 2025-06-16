Beyşehir’de Motosiklet Kazasında Hayat Kaybı

TRAJİK KAZA VE ETKİLERİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. D.A.O. adlı 15 yaşındaki gencin kullandığı plakasız motosiklet, Yeni Mahalle Seyran Caddesi’nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 GBJ 84 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı.

YARA ALMADILAR

Kaza sonucunda öğrenci servisi sürücüsü ve araçta bulunan öğrenciler herhangi bir yaralanma yaşamadan kazayı atlattı. Ancak motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, D.A.O.’yu hemen Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı, fakat yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü. Olay, bölge halkında büyük üzüntü yarattı ve kazanın nedenleri ile ilgili soruşturma başlatıldı.