Beyşehir’de Otelden Düşen Bebek Yaralandı

BEYŞEHİR’DE ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEN BEBEK YARALANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otelin üçüncü katından düşen 2 yaşındaki bir çocuk yaralanıyor. Olay, Evsat Mahallesi’ndeki üç katlı otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu kadının 22 aylık çocuğu S.B.S., kaldıkları odanın penceresinden yere düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Düşme sonucunda erkek bebek beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen adrese yönlendiriliyor. Yaralı bebek, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılıyor.

TEDAVİ VE İNCELEME SÜRÜYOR

Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan acil servis müdahalesinin ardından yaralı bebek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ediliyor. Olay yerinde incelemelerine devam eden polis ekipleri, bebeğin düştüğü penceredeki sinekliğin açık olduğunu tespit ediyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.