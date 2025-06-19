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Beyşehir’de Pencereden Düşen Bebek Yaralandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER VE DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir otelin 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Evsat Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir otelin 3. katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otel müşterisi olan Özbek uyruklu bir kadının 22 aylık oğlu S.B.S., kaldıkları odanın penceresinden yere düştü.

YARALANMA VE MÜDAHALE

Erkek bebek, beton zemine düşürken yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan acil müdahalenin ardından S.B.S., Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

POLİSİN İNCELEMELERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, bebeğin düştüğü penceredeki sinekliğin açık durumda olduğunu belirledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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