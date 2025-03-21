Beyşehir’de Ramazan Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTIRILIYOR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı’na yaklaşırken gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler yoğunlaşıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmelerin denetim altında tutulduğu ifade ediliyor. Denetimlerde iş yerlerinin kayıt ve onay belgeleri ile fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlarla uyumu kontrol ediliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLİYOR

Açıklamada, işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği ile personel hijyeni konularında bilgi verildiği belirtildi. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, gıda üreten ve satan işletmeler ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimlerinin kesintisiz şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı. Ramazan ayında tüketimi artan ürünler göz önünde bulundurularak özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üreten yerlerin denetimlerine öncelik veriliyor ve tüm gıda işletmelerinin denetimleri artırılıyor.

VATANDAŞLAR İÇİN ALO GIDA HATTI

Gıda hareketliliğinin yoğunlaştığı Ramazan ayında, vatandaşlar toplu tüketim yerlerinde ve alışveriş yaptıkları noktalarda karşılaştıkları sorunlar için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 174 ALO GIDA hattını arayabilirler. Bu hat, gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunların çözümünde hızlı destek sağlamak için oluşturulmuştur.