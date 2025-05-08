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Beyşehir’de Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 48 adet ruhsatsız tabanca ve 95 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalara devam ediyor. 6 Mayıs tarihinde Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Beyşehir ilçesinde kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

SUÇUN KAYNAĞI

Bu operasyonda, başka bir suçtan cezaevinde bulunan bir kişi ile ilgili olarak ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda 48 adet 7.65 mm tabanca ele geçirilirken, yetkililer ele geçirilen malzemelere el konuldu. Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı ifade ediliyor. Jandarma ekipleri, suçlularla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini vurguluyor.

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