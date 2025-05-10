Beyşehir’de Şehit Anneleri Ziyaret Edildi

BULUŞMALAR ŞEHİT ANNELERİ İÇİN ANLAMLI OLDU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Anneler Günü sebebiyle şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği, özel gün öncesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, Beyşehir Şehitliği’ne yapılan ziyaretle başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

EV ZİYARETLERİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Daha sonra, Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi. Burada annelere çiçekler verildi, sohbet edilerek hayır duaları alındı. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda şehit anneleri, unutulmadıkları için ziyaretçilere teşekkür etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Akbal, “Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek onlara minnet ve vefa duygularımızı ifade etmek istedik” dedi. Programa, Dekan Prof. Dr. İsmail Akbal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Kılınç, fakülte çalışanları, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın ve öğrenciler katıldı.