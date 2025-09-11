Beyşehir’de Şiddet Gören Çocuk Hastaneye Konuldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ŞİDDET UYGULANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ağır yaralanan 3,5 yaşındaki bir erkek çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sularında Avşar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin bağırması ve çığlık atan çocuğun sesi, komşular tarafından duyuldu ve durumu bildirmeleri üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

AİLESİ ÜZERİNE GİDEN EKİPLER GÖZALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan ekipler, kapının açılmasıyla birlikte ağlayan bir çocuk buldu. Çocuğun şiddet görmüş olabileceği endişesi üzerine inceleme başlatıldı ve anne H.A. ile sevgilisi olduğu belirtilen M.A.E. gözaltına alındı. M.D.Ç. isimli çocuğun vücudunda çeşitli yaralar, kafasında yaralanma izleri, gözaltlarında morluklar ve yanıklar gözlemlenirken, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenede kafatasında travma ve birçok deri altı kanama bulgularına rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve sevgilisi, mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevi’ne gönderildi. M.D.Ç. isimli çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.