Haberler

Beyşehir’de Şiddet Gören Çocuk Hastaneye Konuldu

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE ŞİDDET UYGULANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ağır yaralanan 3,5 yaşındaki bir erkek çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Olay, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sularında Avşar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin bağırması ve çığlık atan çocuğun sesi, komşular tarafından duyuldu ve durumu bildirmeleri üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

AİLESİ ÜZERİNE GİDEN EKİPLER GÖZALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan ekipler, kapının açılmasıyla birlikte ağlayan bir çocuk buldu. Çocuğun şiddet görmüş olabileceği endişesi üzerine inceleme başlatıldı ve anne H.A. ile sevgilisi olduğu belirtilen M.A.E. gözaltına alındı. M.D.Ç. isimli çocuğun vücudunda çeşitli yaralar, kafasında yaralanma izleri, gözaltlarında morluklar ve yanıklar gözlemlenirken, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenede kafatasında travma ve birçok deri altı kanama bulgularına rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve sevgilisi, mahkemece tutuklanarak Seydişehir Cezaevi’ne gönderildi. M.D.Ç. isimli çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.