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Beyşehir’de Trafik Kazasında 9 Yaralı

BEYŞEHİR’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazanın Antalya kara yolunun 30. kilometresindeki Üstünler mevkiinde yaşandığı belirtildi.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA VE ARAÇLAR

Kaza, Huğlu yol ayrımı kavşağında S.D. idaresindeki otomobil ile D.E.Y. yönetimindeki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüleri ve yolcuları yaralandı.

YARALILARA YAPILAN MÜDAHALE VE SAĞLIK DURUMLARI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 9 kişiyi Beyşehir Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde gerekli incelemeleri yaparken, kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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