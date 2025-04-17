Beyşehir’de Traktör Kazası Yaşandı

TRAKTÖR KAZASI KORKUTTU

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hareket halindeki bir traktörün yol üzerinde ikiye bölünmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolunda gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yenişarbademli yönüne ilerleyen ve plakası bilinmeyen Serkan K. idaresindeki traktör, Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan çift şeritli bölümde arka kısmı aniden gövdeden koparak parçalandı.

OLAY YERİNDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Traktörün parçalanması sonucu yere düşen Zafer Taşkın, arka tekerin altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yola savrulan sürücü de, ihbarda bulunularak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Taşkın’ın cenazesi, olay yeri incelemeleri tamamlandıktan sonra otopsi için aynı hastanenin morguna sevk edildi.

İŞÇİLER DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA YAPTI

Kazazedelerin Yenişarbademli ilçesinde bir şantiyede çalışan işçiler olduğu, Beyşehir sanayi sitesindeki traktörün tamirinin ardından ilçeye götürürken dönüş yolunda bu kazanın yaşandığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikata başlatıldı.