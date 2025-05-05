Beyşehir’de üniversite öğrencilerine etkinlik düzenlendi

BOTANİK GEZİSİNE KATILIM

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri için bir botanik gezisi düzenlendi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Gürsoy’un liderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler, Yeşildağ Mahallesi’nin botanik zenginliğini keşfetti. Yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergah boyunca şakayık, göl soğanı, yaban armudu ve ballıbaba gibi nadir ve endemik bitki türlerini gözlemleyen öğrenciler, doğayla iç içe bir eğitim deneyimi yaşadı. Doç. Dr. Gürsoy, etkinlikle ilgili “Bu yürüyüş, öğrencilerimiz için sadece botanik farkındalık değil, aynı zamanda doğayla derin bir bağ kurma fırsatı oldu. Yeşildağ’ın biyolojik çeşitliliği, bölgenin eko turizm potansiyelini de gözler önüne seriyor.” şeklinde konuştu.

HASTANE ZİYARETİ ORGANİZE EDİLDİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri “şifa oyuncakları” projesi çerçevesinde bir hastane ziyareti gerçekleştirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde çocuk polikliniğinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler ve yurt personeli, çocuklarla bir süre sohbet ederek onlara hediye verdi.