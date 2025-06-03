Beyşehir’de Yangın, 1 Kadın Etkilendi

BEYŞEHİR’DE YANGIN ÇIKTI

Beyşehir ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Müftü Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir evde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina sakinlerinden bir kadın dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının durumunun ciddiyeti ile ilgili bilgi verilmedi. Yangının mutfaktan çıktığı tespit edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.