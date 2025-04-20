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Beyşehir’de Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Sadıkhacı Mahallesi’nde Fevzi Aldemir’e ait iki katlı bir evde yangın meydana geldi. Yangın, evde bulunanların uyku halinde olduğu bir anda duman ve yanık kokusu ile fark edildi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve bir iş makinesi gönderildi. Yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve iş makinesi yardımıyla tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda ev ile içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki samanlık da zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre, alt katta bulunan kalorifer kazanının motor bölümünden çıktığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

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