Beyşehir’de Yangın Korku Yarattı

YANGIN OLAYI HIZLA YAYILDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, korkuya neden olan anların yaşanmasına yol açtı. Olay, akşam saatlerinde Beyşehir’in Yunus Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sahiplerinin yazlık olarak kullandığı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye hızlı bir şekilde itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Uzun süren müdahalelerin ardından, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Olay sonucunda evin çatısında ve ek yapı kısmında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

