Beyşehir’deki Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

KEDİ MAHSUR KALDIĞI AĞAÇTAN KURTARILDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir ağacın tepesinde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, Beyşehir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’ndeki 45232 numaralı sokakta gerçekleşti.

İTFAİYE YARDIMINA GEREKEN BİR KONUYDU

Etraftaki vatandaşlar, ağaçtan gelen kedi sesini duyunca kedinin inemediğini ve mahsur kaldığını fark etti. Bu durum üzerine hemen itfaiyeden yardım talep ettiler. İhbar üzerine hızlıca adrese gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla ağaçtaki kediyi yakalayıp güvenli bir şekilde yere indirmeyi başardı. Kendisi kurtarıldıktan sonra kedi hemen gözden kayboldu.