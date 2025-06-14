Beyşehir’deki Şehit Babaları Buluştu

ANLAMLI ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİLER

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan şehit babaları ve gaziler, anlam dolu bir etkinlikte bir araya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Babalar Günü etkinliğinde ilçede yaşayan şehit babaları ve gaziler buluştu.

TEŞEKKÜRLERİ İLETTİLER

Etkinlikte, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Gürol Palaz, katılımcılara teşekkür etti. İlçe Müftüsü Enes Aktaş ise şehitler ve hayatta olmayan gaziler için dua etti.

PASTANIN KESİLMESİ

Etkinlik kapsamında üzerinde “Değerli kahramanlarımız Babalar Gününüz kutlu olsun” yazılı pastayı, Gazi Ahmet Taşkın ile Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Mustafa Gümüşkan birlikte kesti. Programda, şehit babaları ve gazilere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal ve Konya 56’ncı Fabrika Müdürlüğünde görevli Gazi Üsteğmen Durmuş Gedikli de destek verdi.