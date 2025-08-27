Beyşehir Gölü İçin Master Planı Hazırlanıyor

BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE KRİTİK DÖNÜŞÜM

Konya’da iklim değişikliği ve kontrolsüz tarımsal sulama yüzünden dalgakıranından yaklaşık 300 metre geri çekilen Beyşehir Gölü’nün kurtarılması için ‘Göl Master Planı’ hazırlanıyor. Balıkçılar tarafından “ölü” denilen gölün halen hayatta olduğunu vurgulayan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Bununla ilgili değerli Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı çok yakın zamanda Beyşehir’e gelerek ‘Göl Master Planı’ ile ilgili bilgiler verecektir. Beyşehir Gölü ölmez. Beyşehir Gölü’nün ölmesine seyirci kalmayız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, 656 kilometrekarelik yüz ölçümüyle hem Çarşamba Çayı’nın sulama suyu sağlıyor, hem de 400’den fazla balıkçının geçim kaynağını oluşturuyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama yüzünden bazı bölgelerde su seviyesi düşerek 300 metre geriye çekildi. Bu durum, balıkçılığı ve tekneyle turları zorlaştırıyor; su çekilen yerlerde ise büyükbaş hayvanlar otlamaya başladı.

SU SEVİYESİ AZALDI

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, son yıllarda yetersiz kar yağışı, yer altı su seviyesinin düşmesi ve kontrolsüz sulamanın, su seviyesini azalttığını aktardı. Gölün kurtarılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Göl Master Planı’ hazırladığını belirten Bayındır, “Beyşehir Gölü ölmedi. Beyşehir Gölü ölmez. Tarihler boyunca var olmuş bir göl. Vahşi sulamalarla sıkıntı yaşıyor. Kaynakları geliştirilmesi gerekiyor. Beyşehir Gölü, düdenlerle beslenen bir yapıdadır; bu nedenle yer altı sularındaki düşüş, son iki-üç yıldır kar mücadelesi yapamamamıza sebep oldu. Bulunduğumuz dağlık bölgelerde, kar mücadelesi yaparken zorlanıyoruz. Beyşehir Gölü ölmedi. Göl ile ilgili yapılması gerekenleri bekliyoruz. Ankara’da Bakanlık, ‘Göl Master Planı’ kapsamında bir çalışma yürütüyor. Beyşehir Gölü’nün kaynaklarının nasıl iyileştirileceği konusunda çalışmalara devam ediyorlar.”

GÖLÜN SU KAYNAKLARINI GÜÇLENDİRME PLANI

Master planı çerçevesinde gölün etrafındaki su kaynaklarıyla beslenmesinin hedeflendiğini belirten Bayındır, su alma kodunun 1123,40’a çıkması gerektiğini vurguladı. “Bu gölümüzü nerelerden, hangi sularla besleyeceğimizin çalışmaları yapılıyor. Gölün minimum su kodu 1122,40’tı ve artık 1123,40’a çıkma zamanı geldi. Beyşehir Gölü’nü 1123,40 koduna hazırlamamız lazım.” diye ekleyen Bayındır, kaynakların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. “Bununla ilgili değerli Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı çok yakın zamanda Beyşehir’e gelerek ‘Göl Master Planı’ ile ilgili bilgiler verecektir. Beyşehir Gölü ölmez. Beyşehir Gölü’nün ölmesine seyirci olmayız” ifadelerini kullandı.