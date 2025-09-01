Beyşehir Gölü Kuraklığı İçin Mücadele Ediliyor

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ’NDE BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE SPOR CEVABI

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Beyşehir Gölü’ndeki kuraklık sorununa dikkat çekmek isteyen sporcular Neslihan Gürcan ile Azerbaycanlı Nüşabe Paşazade, ‘İki devlet bir can Türkiye- Azerbaycan’ sloganıyla gölü uçtan uca 43 kilometrelik SUP parkurunda geçti. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen ve 656 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Beyşehir Gölü’nde su, iklim değişikliği ile bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden bazı alanlarda kıyıdan ortalama 300 metre geri çekildi.

SORUNLARLA MÜCADELE EDİLDİ

Sporcular, gölün çeşitli bölgelerinde otlanma ve düşük su seviyeleri nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Ancak tüm zorluklara rağmen parkuru başarıyla tamamlayan Paşazade ve Gürcan, sporda dayanışmayı güçlendirdi ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturdu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, sporcuların bu duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kuraklıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kürek çektiklerini dile getiren Azerbaycanlı sporcu Nüşabe Paşazade, “Gölün hasta olduğunu ve yorulduğunu biliyordum. Antrenmanlarımı da ona göre yaptım. Rotamızı oluştururken tüm kötü ihtimalleri düşündük. Fakat ihtimaller daha da kötü oldu. Rotamızı değiştirmek zorunda kaldık. Ne yazık ki farklı çeşit yosun gördük. Yosunlar o kadar yoğundu ki kürek kullanmak zordu ve bu sebeple sakatlıklar yaşadık. Ben bir Türkiye vatandaşı olarak, ‘Beyşehir Gölü öldü, başımız sağ olsun’ söylemini kabul etmiyorum. Kesinlikle ölmedi, bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü; ancak biz Beyşehir Gölü’müz için savaşacağız” şeklinde konuştu.

SU SEVİYESİ VE ZORLUKLAR

Kuraklıkla mücadele ettiklerini ve gölün yosun ve sarmaşıklarla kaplı olduğunu ifade eden Neslihan Gürcan ise, “Buradaki kuraklığa dikkat çekmek istedik ve 1 Eylül dolayısıyla Azerbaycan Türkiye dostluğumuzu yeniden kutlamak istedik. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiği için heyecanlıyız. Beyşehir Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ama gölümüz kuraklıkla mücadele ediyor ve bu kesinlikle düzelecek. Biz de buna dikkat çekmek ve destek olmak istedik. 40 kilometrelik bir parkurda, yoğun sarmaşık ve yosunların arasından geçtik. Bazı alanlarda su seviyesi o kadar azalmıştı ki yer yer 2 karışlık suyun içerisinden geçmek zorunda kaldık. Malzememizi taşımak zorunda kaldık. Bu bizim için üzücü ve zorlayıcı oldu. Sarmaşıklar arasında geçmekte zorlandığım için bileğimi sakatladım” dedi.