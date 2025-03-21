Beyşehir Gölü’nde Denetimler Hız Kesmeden Sürüyor

DENETİMLER OLUMSUZ HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN SÜRÜYOR

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, su ürünleri kontrol görevlileri denetimlerini olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye’nin önemli tatlı su balığı popülasyonuna sahip olan Beyşehir Gölü’ndeki balık neslinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Mart tarihinde başlatılan su ürünleri av yasağının ardından denetimlerini sıkılaştırıyor. Kaçak avlanmayı engelleyebilmek amacıyla ekipler, mart ayındaki kış şartlarına rağmen mesaiye devam ediyor.

EKİPLERDEN YOĞUN ÇALIŞMA

Ekipler bu süreçte Beyşehir Gölü kıyısındaki avlak alanlarını kontrol ederken, perakende satış noktalarını da denetime tabi tutuyor. Su ürünleri av yasağının başlamasıyla birlikte, ekiplerin yol kontrolleri artırıldı. Durdurulan araçlarda kaçak avlanmış balıklara yönelik arama yapılıyor. Yetkililer, Beyşehir Gölü’nde sürdürülebilir su ürünleri ticareti ile balık popülasyonunun korunması adına gerçekleştirdikleri bu sıkı denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.

VATANDAŞLARDAN BEKLENEN DUYARLILIK

15 Mart ile 15 Haziran tarihleri arasında uygulanan balık avı yasağına uyulması gerektiği konusunda çağrı yapılıyor. Yetkililer, bu dönemde vatandaşlardan hassasiyet ve duyarlılık göstermelerini bekliyor.