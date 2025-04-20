Beyşehir Gölü’nde Dua Etmeye Devam

YAĞIŞ BEKLENTİSİ VE DUALAR

Beyşehir Gölü Havzası’nda çiftçiler yağış beklentisiyle umut dolu günler geçiriyor. Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duasında, eller semaya rahmet için açıldı. Esence ve Akburun mahallelerinde muhtarlıkların liderliğinde düzenlenen bu özel program, katılımcıların bir araya gelmesine vesile oldu. Her iki yerleşim yeri de birlik ve dayanışma örnekleri sergileyerek, toplumsal yardımlaşmanın önemini gözler önüne serdi.

GENİŞ KATILIM VE İKRAMLAR

Esence Mahallesi’nde ilkokul bahçesinde yapılan etkinlik, çevre yerleşim merkezlerinden de gelen misafirlerle birlikte kalabalık bir katılıma sahne oldu. Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu ve mahalle muhtarlarıyla birlikte din görevlileri ve çiftçilerin de katıldığı program, iki rekatlık namazın ardından yağmur duasıyla devam etti. Program sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Ayrıca Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Akburun Mahallesi’nde de çiftçiler, gerçekleştirilen yağmur duasında bir araya gelerek aynı duyguları paylaştı ve dua sonrası katılımcılara yemek ikramı sunuldu.