YENİ AV SEZONU BAŞLADI

Konya’nın Beyşehir Gölü’nde yeni av sezonu açıldı. Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin başkanı Hasan Kurt, avcıların yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirdi. Beyşehir Gölü’nde sazan balığı avına yönelik bilgilendirme yapan Kurt, “Balıkçıklarımızı bol ve bereketli kazanç diliyoruz.” şeklinde konuştu.

KARNE ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Beyşehir ilçesinde bir karne şenliği gerçekleştirildi. Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu’nda, bilimsel gösteriler, robotik ve deney atölyeleri, bilim tırı ziyareti, belgesel gösterimi ve bilim söyleşisi gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı bu şenlikte, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve diğer kurum temsilcileri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katılım gösterdi.

YENİ KANTAR KURULACAK

Hüyük ilçesinde 80 ton kapasiteli bir kantar kurulacağı duyuruldu. Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, “Ziraat Odası Başkanlığına tahsis ettiğimiz belediye parselinde kantar kurulumunu tamamlıyoruz. İlçemize hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.