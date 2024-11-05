Beyşehir Gölü’ndeki Hacıakif Adası Çekiyor

Beyşehir Gölü’ndeki Hacıakif Adası’na İlgi Artıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’ndeki Hacıakif Adası, turistlerin gözde noktalarından biri haline geliyor. Adayı ziyaret edenler, burada yer alan mağarayı da keşfetme fırsatı buluyor. Ada sahilini saran nilüferler, doğal güzellikleriyle gelen herkesi etkiliyor.

Hacıakif Adası’na Doğa Yürüyüşleri Düzenleniyor

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Hacıakif Adası’nın etkinlik düzenledikleri yerler arasında bulunduğunu vurgulayarak, “Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz.” diyor.