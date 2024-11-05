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“Beyşehir Hacıakif Adası Turistleri Ağırlıyor”

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BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE TURİSTLERİN GÖZDESİ

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Hacıakif Adası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Adanın doğal güzellikleri ve çeşitli aktiviteleri, ziyaretçilerin ilgisini yoğun şekilde üzerinde topluyor. Ziyaretçiler, adada yer alan mağarayı keşfediyor ve çevreyi gezebiliyor. Ayrıca adanın çevresini kaplayan nilüferler, göl manzarasına katkıda bulunarak gelen konukları büyülüyor.

HACIAKİF ADASI’NIN TANITIMI

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gölün ortasında bulunan Hacıakif Adası’nın düzenledikleri etkinlikler arasında yer aldığını vurguladı. Büyükkafalı, “Ada üzerinde hem doğa yürüyüşleri yapıyoruz hem de doğal güzelliklerini yakından görüp mekanı tanıma imkanı buluyoruz. Bu şekilde gölümüzün en güzel adasını da tanıtmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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