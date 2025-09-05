Beyşehir Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yer alan bir mobilya imalathanesinde yangın meydana geldi. Olay, sanayi sitesindeki bir iş yerinde gerçekleşti.

İLK MÜDAHALE VE SONUÇ

Elde edilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki mobilya imalathanesinde henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen bir yangın patlak verdi. Yangın ihbarının yapılması üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldikten sonra yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili araştırmalar başlatıldı.