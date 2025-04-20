Beytüllahim Papazı Isaac, Hristiyan varlığına dikkat çekti.

PAYLAŞILAN ENDİŞELER

Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi Papazı Munther Isaac, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılar ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki Filistinli Hristiyanlara baskıda bulunmasından dolayı bu bölgelerdeki Hristiyan varlığının yok olmasından endişe duyduklarını ifade ediyor. Beytüllahim Papazı Isaac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hristiyanlar inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişi” olarak kutlanan Paskalya Bayramı’nı iki yıldır Gazze’ye yönelik soykırımın karanlığı altında geçirdiklerini belirtti. 7 Ekim 2023’te başlatılan İsrail saldırıları ve Batı Şeria’ya düzenlenen baskınlar sebebiyle, Doğu Kudüs’teki Paskalya kutlamalarına çok az sayıda Hristiyan katılabiliyor.

GAZZE’DEKİ ZOR ŞARTLAR

Isaac, Gazze’deki Hristiyanların şu anda savaşın sona ermesi ve “ışığın karanlığa, hakkın batıla galip gelmesi” umuduyla Paskalya Bayramı’nı kutladıklarını belirtti. “Onlar çok zor şartlar altında. Ne gıda malzemesi ne de ilaç mevcut. İsrail, Gazze’ye karşı boğucu bir abluka uyguluyor. Ayrıca, Filistinli vatandaşların bölgeden göç etmeleri konusunda sürekli tehditler var” dedi. Gazze’deki Hristiyan varlığının, İsrail’in uyguladığı soykırım ve abluka nedenleriyle tehdit altında olduğuna dikkat çeken Isaac, sağlık sektörünün sistematik olarak yok edildiğini de vurguladı. “Bir süre önce Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi yoğun bir bombardıman altında kaldı” şeklinde konuştu.

Batı Şeria’da Paskalya Bayramı kutlandığını ancak bu bölgenin Kudüs’ten izole edildiğini söyleyen Isaac, Kudüs’ü ziyaret isteyen Hristiyanların İsrail kısıtlamalarıyla karşılaştığını aktardı. Kudüs’e geçmek için izin alınmaması gerektiğini vurgulayan Isaac, Kudüs’ün Beytüllahim ile ayrılmaz iki kardeş kent olduğunu belirtti. “Başta Arap ülkeleri ve tüm dünyanın sessizliği altında Gazze’de olup bitenleri büyük bir korku ve endişe içinde izliyoruz. Batı Şeria’nın şehirlerinde geleceğimizin bu mu olacağı sorusunu düşünüyoruz” dedi.

ACILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Isaac, yaşadığı sıkıntılar arasında dini görevlerini yerine getirip bayramlarını kutlayarak iman tazelediklerini, her şeyin kötü gittiği durumda bile Allah’ın kendilerini terk etmeyeceği inancıyla umut bulduklarını belirtti. Ayrıca, “İsrail’in Paskalya Bayramı’nda Filistinli Hristiyanlara yönelik baskı ve engellemeleri, Kudüs’te egemenlik sağlama çabasıdır” ifadelerini kullandı. “Bazı yıllarda Kıyamet Kilisesi’ndeki ayinlere katılanların sayısına kısıtlamalar getiriliyor. Amacın İsrail’in Kudüs ve kutsal değerler üzerindeki egemenliğini artırmak olduğu aşikar” dedi.

HRİSTİYAN VARLIĞI TEHDİT ALTINDA

Isaac, Hristiyan dünyasına çağrıda bulunarak Gazze’deki Hristiyan varlığının sona erme tehlikesi taşıdığını ifade etti. “Tüm dünyaya sesleniyoruz: Bu toprakların tarihini ve insani değerlerini unutmayın. Burada yaşanan acıları görmezden gelmeyin” diyerek dikkat çekti. Gazze’deki Hristiyanların tamamen yok olma tehlikesi bulunduğunu söyleyen Isaac, “Ne yazık ki görünen, Hristiyan varlığının sona erdiğidir. Umarım yanılırım” diyerek bir endişesini dile getirdi.

İKİYÜZLÜLÜK VE İNANÇ

Papaz Isaac, saldırıları “soykırım” olarak tanımlayarak, “Bunu destekleyen birçok rapor, araştırma ve tanıklık var. Hepimiz bu gerçeği biliyoruz. Ancak inancımızın inandırıcılığı tehdit altında” dedi. Batılı ülkelerin bu duruma sessiz kalmasını eleştirerek, “Bu savaş birçok kişinin ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Aynı zamanda gerçek dostlarımızı tanımamıza vesile oldu” şeklinde konuştu.

ZORUNLU TEHCİR GERÇEĞİ

Isaac, Türkiye’nin Hristiyan nüfusunun ciddi bir şekilde azaldığını belirterek, bu durumun “zorunlu bir tehcir” olduğunu kaydetti. “İnsanlar topraklarını isteyerek değil, hayatta kalmak için bırakıyor. Bu bir etnik temizlik planı” dedi. “Gazze’deki Hristiyan nüfusu yarıya düştü, bazıları öldü, evsiz kaldı ya da savaşın başında kaçabildi” diye ekledi. Hristiyanların yaşadığı temel yaşam koşullarının yokluğu yüzünden birçok insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Isaac, “Hristiyanların evleri ya tamamen ya da kısmen yıkıldı. Herkes aynı soruları soruyor: Geleceğimiz var mı? Yeniden inşa olacak mı?” dedi.

İSRAİL’İN GÖÇ POLİTİKASI

Isaac, Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin bombardımanını örnek vererek, “İsrail’in insanları göçe zorlamak için hiçbir kırmızı çizgi tanımadığına” dikkat çekti. “Mesaj çok açık: Ne kilise, ne cami, ne de hastane insanların korunmasına yardım ediyor. Amaç ya öldürmek ya da zorla göç ettirerek uygulamayı sürdürmektir” dedi. Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyonluk bir nüfus bulunuyor, ancak bu nüfus içinde yalnızca yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor ve bunların yaklaşık %70’i Ortodoks Rum mezhebine, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine mensup.