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Beytüşşebap’ta Polislerden Bayramda Şeker İkramı

TRAFFİK POLİSLERİNDEN BAYRAM TEBRİĞİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, trafik polisleri bayram dönemi boyunca vatandaşların bayramını kutlayarak şeker dağıtıyor. Bu etkinlikle birlikte emniyet müdürlüğü, bayram süresince trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla sürücülere hız, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanımı hakkında bilgi veriyor.

ROUTİN YOL KONTROLLERİ

İlçe emniyet amirliği personeli, Beytüşşebap genelinde düzenli yol kontrolleri gerçekleştiriyor. Bu kontroller sırasında, sürücülerle etkileşimde bulunarak bayramlarını kutluyor ve güvenli sürüş konusunda farkındalık yaratıyor.

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