Beytüşşebap Yaylasında Yalnız Yaşayan Çoban

YALNIZLIK VE HAYVAN SEVGİSİ

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan Faraşin Yaylası’nda, 65 yaşındaki Vanlı besici, 9 yıldır yaşadığı iki odalı kerpiç evinde, yalnız başına oğlaklarıyla hayatını sürdürüyor. Abdulmenav Aslan, ailesinin Van’da yaşadığı bu dönemde, toplam 60 küçükbaş hayvanıyla birlikte yaylada kalıyor.

KAYMAKAMLIKTAN DESTEK

Yaz-kış demeden yalnız başına yaylada hayatını sürdüren Aslan, evinin bir odasında oğlaklarıyla birlikte yaşamını sürdürüyor. Oğlakları soğuktan zarar görmesin diye, sobanın çevresinde onları korumaya özen gösteriyor. Yaylada bulunan 4 aileden biri olan Aslan’a, Kaymakamlık ve ilgili kurumlar çeşitli yardımlarla destek sağlıyor. Aslan, “Buraları seviyorum. Ailem çocuklarım Van’da, ben buradayım. Tek başıma kalıyorum. Sağ olsun özel idare ekipleri yollarımızı sürekli açıyor. DEDAŞ ekipleri de elektrik gidince gelip yapıyorlar. Hiç bir eksiğim yok. 60 hayvanım, 2 atım, 1 eşeğim ve 2 köpeğim var, bırakamıyorum. Havalar çok soğuk olduğu için kaldığım odada soba yanında oğlak ve kuzularımı koruyorum” şeklinde konuşuyor.