Beyza Gürkan Kimdir ve Kaç Yaşında?

Beyza Gürkan’ın Sosyal Medyada Yükselişi

“Beyza Gürkan kimdir?” sorusu, onun sosyal medyada yaptığı sert paylaşımlar sonrası arama motorlarında pek çok kişinin dikkatini çekti. AK Partililere yönelik tehdit ve silah çağrısı içeren bu paylaşımlar, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Peki, Beyza Gürkan kimdir? 22 yaşında ve Sivas’ta yaşayan Gürkan, @samira.beyza kullanıcı adıyla Instagram’da aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

Tutuklama Süreci ve Önceki Suçlamaları

Gözaltına alınması, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gerçekleşti. Beyza Gürkan, “Suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Geçtiğimiz yıl sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretlerde bulunmuş, ayrıca uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yapmıştı. Hakkında yapılan işlemler sonucunda, Gürkan 10 ay hapis cezası aldı.

Suç Geçmişi ve Gündem Yaratması

Beyza Gürkan’ın, fuhuş, uyuşturucu kullanma, hafif yaralama ve devlet büyüklerine hakaret gibi konularda toplamda 30 ayrı suç kaydı bulunuyor. Ayrıca, Ümit Özdağ’a destek veren paylaşımlarıyla da son dönemlerde gündemde yer aldı.