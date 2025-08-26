Beyza Nur Akgül, Avrupa İkincisi Oldu

BÜYÜK BİR BAŞARI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Beyza Nur Akgül, Polonya’nın Varşova kentinde gerçekleştirilen 2025 Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada, 145 üniversiteden 326 sporcu yer aldı ve finale yükselen Akgül, Avrupa ikinciliğini kazanarak gümüş madalya elde etti. Akgül, MCBÜ adına bu şampiyonada madalya kazanan ilk sporcu unvanını da aldı.

Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda Beyza Nur Akgül, ikinci olarak üniversite tarihine geçti. Kazandığı ikincilik madalyası ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin, Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk sporcusu olma unvanını elde etti. MCBÜ Karate Takımı, genel sıralamada 17. sırada yer alırken, takım üyeleri Kübra Yazıcı, Nurbade Büber ve Gülçin Akyıldız da turnuvada çeyrek finale yükselerek üniversiteyi başarıyla temsil etti.

ANRENÖRDEN TEŞEKKÜR BİLDİRİMİ

Karate Takımı Antrenörü Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, elde edilen başarı üzerine yaptığı açıklamada, “Bu önemli başarıda emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Rana Kibar olmak üzere, sürecin her aşamasında desteklerini esirgemeyen akademik ve idari kadromuza teşekkür ederiz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak sporun her alanında, ulusal ve uluslararası başarıların devamı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.