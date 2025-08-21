Beyza Nur Akkuş Bronz Madalya Kazandı

MİLLİ GÜREŞÇİ BEYZA NUR AKKUŞ BRONZ MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan’da gerçekleşen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 65 kiloda mücadele eden Beyza Nur Akkuş, Moğol güreşçi Narkhajid Nyamsuren’i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BAYZA NUR AKKUŞ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINI KAZANDI

Akkuş, çeyrek finalde Macar rakibi Viktoria Pupp’u 10-0 sayı tuşuyla geçmeyi başardı ve böylece üçüncülük müsabakasına katılmaya hak kazandı. Üçüncülük mücadelesinde ise Amerikalı güreşçi Daniella Nugent’i 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya sahibi oldu.