Haberler

Beyza Nur Akkuş Bronz Madalya Kazandı

MİLLİ GÜREŞÇİ BEYZA NUR AKKUŞ BRONZ MADALYA KAZANDI

Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Bulgaristan’da gerçekleşen 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden şampiyonada kadınlar 65 kiloda mücadele eden Beyza Nur Akkuş, Moğol güreşçi Narkhajid Nyamsuren’i 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BAYZA NUR AKKUŞ ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINI KAZANDI

Akkuş, çeyrek finalde Macar rakibi Viktoria Pupp’u 10-0 sayı tuşuyla geçmeyi başardı ve böylece üçüncülük müsabakasına katılmaya hak kazandı. Üçüncülük mücadelesinde ise Amerikalı güreşçi Daniella Nugent’i 10-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya sahibi oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Mevlit Okutuldu. Gazi Serdar Çetkin

Tekirdağ'da, yaşamını yitiren gazi polis Serdar Çetkin anısına mevlit düzenlendi.
Haberler

Şam’da Kimyasal Saldırıya Anma Yürüyüşü

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilen yürüyüşte çok sayıda kişi bir araya geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.