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Beyza Nur Albayrak Birinci Oldu

JANDARMANIN KAHRAMANLIĞI BU YARIŞMADA GÖRSELLEŞTİ!

Gençlerin bakış açısıyla jandarmanın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan “186’ncı Yılında Jandarma” temalı liseler arası resim yarışmasında Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi’nden Beyza Nur Albayrak birinci oldu. Yarışmanın sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Paylaşımda, “Gençlerimizin gözünden Jandarmamızın kahramanlık ve fedakarlık dolu hikayesini yansıtan, “186’ncı Yılında Jandarma” temalı liseler arası resim yarışmamız sona erdi! Birbirinden anlamlı ve etkileyici eserlerle yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

DERECEYE GİRENLER AÇIKLANDI

Yarışma kapsamında emeği geçen öğretmenler ile destek veren ailelere de ayrıca teşekkürler iletildi. Paylaşımda, “Yarışmada dereceye giren eser sahiplerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!” şeklinde bir ifade yer aldı. Dereceye giren isimler ise şöyle sıralandı: Beyza Nur Albayrak – Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi, Kutay Esmer – Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ve Hatice Kübra Talaz – Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi.

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