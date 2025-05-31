Beyza Nur Kanca, El Yapımı Ürünler Satıyor

SATTIĞI ÜRÜNLERLE GELİR ELDE EDİYOR

Samsun’da eşiyle birlikte 10 yıldır temizlik firması işleten 30 yaşındaki Beyza Nur Kanca, hobi olarak başladığı el yapımı kremler ve dekoratif mumları satarak ekonomik kazanç elde ediyor. Beş yıl önce oğlunun doğumuyla birlikte doğal ürün üretimine yönelen Kanca, yaptığı el yapımı kremler ve dekoratif mumları pazarların yanı sıra internet üzerinden Türkiye genelinde satışa sunuyor. Kanca, AA muhabirine verdiği demeçte, anne olduktan sonra oğlunun hassas cildi için doğal ve katkısız pişik kremi üretmeye karar verdiğini aktarıyor.

ÜRÜNLERİNİ GELİŞTİREREK PAZARA SUNUYOR

Oğlunun doğumuyla birlikte doğal içerikli krem yapma isteği arttığını vurgulayan Kanca, zamanla geliştirerek balmumu ile zenginleştirdiği ürün yelpazesini oluşturduğunu ifade ediyor. “5 yaşında bir oğlum var. Doğduğunda ona doğal içerikli krem yapmak istedim. Daha sonra ürünü geliştirip internet üzerinden satış yapmaya başladım. Yaklaşık 5 yıldır çevrimiçi satış gerçekleştiriyorum. Son iki aydır ise yerel etkinliklerde, bahar şenliklerinde ve alışveriş festivallerinde ürünlerimi sergiliyorum.” şeklinde konuşuyor.

BALMUMUNDAN ÖZEL TASARIMLAR ÜRETİYOR

Balmumunun doğallığını ve çok yönlülüğünü keşfettikten sonra sadece krem üretmekle kalmayıp, özel tasarım mumlar da yapmaya başladığını dile getiriyor. Kanca, “Arıların peteklerinde balmumu kullandığını görünce, petekleri sarıp içine fitil koyarsam mum olur mu diye düşündüm. Balmumu mumlar, ortamı temizliyor, nefesi açıyor, enerjiyi yükseltiyor. Hem klasik modeller hem de müşterilerin özel isteklerine göre tasarımlar üretiyorum.” diyor. Ürün fiyatları 50 liradan başlayarak, krem ve mumların gramajına veya tasarımına göre değişim gösteriyor.