Beyzanur Akkuş, U20 Dünya Üçüncüsü

ŞAMPİYONADA BAŞARILI PERFORMANS

Bulgaristan’ın Samokov kentinde gerçekleşen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Bayburtlu milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kilogram kategorisinde dünya üçüncüsü unvanını kazanarak bronz madalya elde etti. Şampiyonada ilk maçında Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren’i 4-3 mağlup eden Akkuş, ikinci turda Macar sporcuyla karşılaşarak rakibini 10-0 sayıyla tuş etti.

BRONZ MADALYA MAÇI

Bronz madalya mücadelesinde Amerikalı sporcusu Daniella Nugent’i de 10-0 skorla yenen Akkuş, dünya üçüncüsü olma başarısı gösterdi. U17 ve U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’da da 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu kazanmış olan Akkuş, elde ettiği başarılarla ay yıldızlı bayrağı göndere çektirerek tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

