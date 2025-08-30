Bezirhane’deki Leyla Davasında Gelişme Yaşandı

LEYLA AYDEMIR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir’in de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. Davanın avukatı Erdoğan Tunç, bu süreçle ilgili duruşma gününün belirlendiğini açıkladı. İlk celsenin 16 Ocak 2026’da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini belirten Tunç, “Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir” ifadesini kullandı.

SES KAYITLARI İNCELENİYOR

Daha fazla detay veren Tunç, ses kayıtlarının kriminal incelemeye gönderildiğini kaydetti. Kayıtların orijinalliğinin teyit edilmesiyle birlikte ses karşılaştırması yapılacağını söyleyen Tunç, AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alarak incelemenin bu kapsamda sürdüğünü aktardı. Ayrıca, yürüyen dava dışında farklı bir suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tunç, AFAD ekipleri hakkında “şüpheli” sıfatıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

KUŞKULAR VE ŞÜPHELİ İDDİALAR

Tunç, aile bireyleriyle AFAD ekipleri arasında “yakınlık veya rüşvet” iddialarının gündeme geldiğini belirtti. “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor” diyen Tunç, önümüzdeki iki üç ay içinde bazı AFAD üyeleri hakkında tutuklama talebi gelebileceğini öne sürdü. Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de ailesiyle birlikte ziyaret için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş, cansız bedeni ise kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu.

DAVA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Olayın ardından Leyla’nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 2 Ekim 2020’de görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf A., “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş, diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklara ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğini belirterek bu kararı bozmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2021’de yeniden yargılanan sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar vermişti, ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.