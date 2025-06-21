Bfc, Acl’ye 6-0 Galip Geldi

MAÇIN DETAYLARI

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Benfica ile Auckland City karşı karşıya geldi. Orlando’daki Inter&Co Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayarak, Katarlı hakem Salman Ahmad Falahi tarafından yönetilen mücadelede, milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da ilk 11’de yer aldı. Maçın açılışını 45+8’inci dakikada penaltıdan Angel Di Maria gerçekleştirerek, durumu 1-0’a getirdi. İlk yarı, Benfica’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Ancak ikinci yarı, olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmeli olarak başladı. FIFA yetkilileri, ikinci yarının TSİ 22.20’de başlamasına karar verdi.

BENFICA’İN GOL YAĞMURU

İkinci yarıya hızlı başlayan Benfica, 53’üncü dakikada Vangelis Pavlidis’in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Portekiz ekibi, baskısını artırarak 63’üncü dakikada Renato Sanches ile farkı üçe çıkardı: 3-0. Gollerin ardı ardına geldiği maçta Benfica, 76’ncı ve 78’inci dakikalarda Leandro Barreiro ile durumu 5-0’a yükseltti. Maçın sonlarına yaklaşırken, Angel Di Maria 90+8’inci dakikada bir penaltı daha kullanarak skor tabelasına 6-0’ı yazdırdı. Bu sonuçla Benfica, turnuvadaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4’e çıkardı. Auckland City ise ikinci maçından yine mağlup ayrıldı.

OLUMLU HAVA KOŞULLARININ ETKİLERİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica ile Auckland City arasında oynanan maçın olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sonucunda, turnuva boyunca hava muhalefeti nedeniyle durdurulan veya geciken maç sayısı dörde yükseldi. Diğer maçlar ise şu şekilde gerçekleşti: Ulsan HD – Mamelodi Sundowns, Pachuca – Salzburg, Palmeiras – Al Ahly.