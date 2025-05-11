BG Grup Maçında 0-0 Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşen Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Hakem Ümit Öztürk yönetimindeki maça Süleyman Özay ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakemlik yaptı. Maç, iki takımın da etkisiz atakları sonucunda golsüz tamamlandı.

MAÇTAKİ OYUNCU PERFORMANSLARI

Net Global Sivasspor kadrosunda Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues, Koita ve Manaj yer aldı. Moutoussamy, 81. dakikada Emrah Başsan ile değiştirildi. Rodrigues, 71. dakikada Bekir Böke ile yer değiştirdi. Manaj ise 82. dakikada Simic ile oyunu bıraktı. Sipay Bodrum FK ise de Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puscas ve Bardhi ile sahadaydı. Üzeyir Ergün, 64. dakikada Okita ile, Ahmet Aslan ise 46. dakikada Seferi ile değiştirildi.

ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmanın 48. dakikasında Uğur Çiftçi’nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş, Koita’nın önüne düştü. Koita’nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş, kale direğinin üzerinden auta çıktı. 50. dakikada Koita’nın pasını alan Tolga Ciğerci’nin vuruşu ise kale direğinin yanına çarparak dışarı gitti. 83. dakikada Radakovic’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, de Sousa tarafından iki hamlede kontrol edildi. Karşılaşma, her iki tarafın da gol bulamaması sonucu 0-0 sona erdi.

FAUL VE SARILAR

Maç sırasında dört sarı kart görüntülendi. Ahmet Aslan, 19. dakikada, Okita, 67. dakikada; Seferi, 86. dakikada ve Fredy 90+5. dakikada Sipay Bodrum FK adına sarı kart gördü. Net Global Sivasspor’dan ise Tolga Ciğerci 72. dakikada, Radakovic de 90+6. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.