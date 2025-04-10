BGB, 4,8 Milyar Dolar Değere Ulaştı. 2025’te 30 Milyon Token Yakılacak. CRO, Küresel Belirsizlikle Değer Kaybetti. 1INCH, Rekabet Arttıkça Düşüş Yaşadı.

BGB’DE DİKKAT ÇEKİCİ DEĞİŞİM

BGB, 1–27 Aralık 2024 tarihleri arasında yüzde 434 gibi etkileyici bir artış göstermişti. Ancak bu yükseliş sonrasında ivme kaybederek, son bir haftada yüzde 12 geriledi. Yatırımcılar, bu hızlı rallinin ardından yeni bir denge arayışına girmiş durumda. Şu anda Bitget’in piyasa değeri 4,8 milyar dolar seviyesinde. 2025’in ilk çeyreğinde 30 milyon adet BGB token’ı yakıldı. Bu işlem, 2024 sonunda gerçekleştirilen 800 milyonluk büyük yakımla birlikte toplam arzı yüzde 40 azaltmayı hedefleyerek uzun vadeli değer artışını amaçlıyor. Ayrıca, token’ın kullanım alanı da genişleyerek çoklu zincirler arası işlem ücretlerinde ve gerçek dünya ödemelerinde kullanılabilir hale geldi. Böylece BGB, Bitget platformunun ötesinde daha geniş bir ekosistemin parçası haline gelmiş durumda.

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ

Eğer düşüş trendi kırılırsa, BGB için ilk hedef 4,40 dolar, ardından 4,69 dolara ulaşmak olabilir. Ancak satış baskısı devam ederse, 3,72 dolarda destek aranacak. Bu seviyenin altına inilmesi, Aralık 2024’ten bu yana ilk kez 3,70 doların altının görülmesi anlamına geliyor.

CRO’DA DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR

Crypto.com’un yerel token’ı CRO, son yedi gün içinde yüzde 22 değer kaybederek, bu hafta en çok düşüş yaşayan borsa token’larından biri oldu. Bu sert gerilemenin arkasındaki temel etken, gümrük vergisi savaşının ardından artan küresel belirsizlik ve yatırımcıların riskten kaçma eğilimidir. 2025 için büyük hedeflerden biri olan bir CRO ETF’i konuşuluyordu, ancak mevcut piyasa koşulları bu beklentilerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Teknik açıdan olumsuz bir görünüm söz konusu. Son günlerde iki kez “death cross” (ölüm kesişimi) sinyali verildi. Düşüş devam ederse, ilk destek noktası 0,077 dolar. Bu seviye kırılırsa fiyat 0,073 dolara kadar inebilir. Öte yandan, Crypto.com’un Trump Media ile iş birliğinin etkisiyle piyasa algısı toparlanırsa, CRO hızlı bir şekilde geri dönüş yapabilir. Bu durumda ilk hedef 0,085 dolar, ardından sırasıyla 0,097, 0,108 ve 0,12 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

1INCH İÇİN REKABET

1INCH, merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında öne çıkan toplayıcılardan biri olmasına rağmen, rakibi Jupiter’e kıyasla daha düşük bir işlem hacmine sahip. Son dönemde, özellikle CoWSwap gibi yeni platformlarla rekabeti artmış durumda. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, 1INCH’in fiyatı son yedi günde yüzde 17’den fazla düşüş gösterdi ve piyasa değeri 221 milyon dolara geriledi. Ethereum’un 1.500 doların altına inmesi ve 1.000 dolar seviyesine yaklaşma riski, 1INCH gibi toplayıcı projeleri doğrudan etkiliyor. Eğer düşüş devam ederse, 0,148 dolar seviyesinde destek aranabilir. Ancak Ethereum tarafında bir güçlenme olursa, 1INCH yeniden 0,177 doları test edebilir. Bu seviye kırılırsa, sırasıyla 0,198 ve 0,22 dolara kadar bir yükseliş mümkün olabilir.