Biber Pazarı’nda Hayaller Peşinde Barış

KOZAN’DA BİBER SALÇASI SEZONU BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde biber salçası sezonu açılmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik arttı. 12 yaşındaki Barış Ali Kuş, bu yoğun atmosferi fırsata dönüştürmek için tatilin son günlerinde pazara gelerek çalışmaya başladı. Ailesinin onayıyla biber pazarında yer alan Barış, biber çekimi yapan esnafın kartlarını vatandaşlara dağıtarak para kazanıyor.

BARIŞ’IN HEDEFLERİ VAR

Futbola büyük tutkusu olan Barış, kazandığı parayla hayalini kurduğu forma ve kramponu almayı amaçlıyor. Ayrıca bu sene ablasının düğünü için takım elbisesini de kendi harçlığıyla almak isteyen genç, tatilin son günlerini çalışarak değerlendirmeyi sürdürüyor. Barış Ali Kuş, “Ben istediklerimi almak için biber pazarına gelip çalışıyorum. Biber çekim kartlarını dağıtıyorum. Forma almak istiyorum. Bu yıl ablamın düğünü olacak, onun için takım elbise almak istiyorum. Galatasaray, Milan veya Real Madrid formalarından birini almak istiyorum, bir de krampon. Bu yıl 6’ncı sınıfa geçtim. Anneme çalışmak istediğimi söyledim, akrabalarımız da burada olduğu için izin verdi. Geçen yıl günlük 300 TL kazanıyordum, bu yıl inşallah 500 TL olur” diyor.

BARIŞ’IN ÇABASI TAKDİR TOPLADI

Biber pazarında hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Barış’ın gayreti, çevresindekilerin takdirini kazanıyor. Özverili çalışması ve hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, gençlerin azimle hayallerini gerçekleştirme çabasını örnek alarak dikkat çekiyor.