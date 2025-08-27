Haberler

Biber Pazarında Çalışan Barış’ın Hedefi

KOZAN’DA BİBER SALÇASI SEZONU BAŞLADI

Adana’nın Kozan ilçesinde biber salçası sezonunun başlamasıyla birlikte bölgedeki yoğunluk artıyor. 12 yaşındaki Barış Ali Kuş, tatilin son günlerini değerlendirmek için biber pazarında çalışmaya başladı. Ailesinin izniyle pazara gelen Barış, biber çekimi yapan esnafın kartlarını dağıtarak kendi harçlığını kazanıyor.

BARIŞ’IN FUTBOL TUTKUSU VE HEDEFLERİ

Futbola olan tutkusu ile bilinen Barış, kazandığı parayla hayalini kurduğu forma ve kramponu edinmeyi planlıyor. Ayrıca, bu yıl ablasının düğünü için takım elbisesini de kendi kazancıyla almak isteyen genç çalışkan, tatilin son günlerini çalışarak geçiriyor. Barış Ali Kuş, “Ben istediklerimi almak için biber pazarına gelip çalışıyorum. Biber çekim kartlarını dağıtıyorum. Forma almak istiyorum. Bu yıl ablamın düğünü olacak, onun için takım elbise almak istiyorum. Galatasaray, Milan veya Real Madrid formalarından birini almak istiyorum, bir de krampon. Bu yıl 6’ncı sınıfa geçtim. Anneme çalışmak istediğimi söyledim, akrabalarımız da burada olduğu için izin verdi. Geçen yıl günlük 300 TL kazanıyordum, bu yıl inşallah 500 TL olur” dedi.

BARIŞ’IN ÇABALARI TAKDİR TOPLADI

Biber pazarında hayallerine ulaşmak için çalışan Barış Ali Kuş’un çabası, çevresindekilerin takdirini topluyor. Genç yaşta gösterdiği bu azim, geleceği için umut verici bir örnek teşkil ediyor.

