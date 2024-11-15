Biberonla Düşük Yaparak Bebeğini Öldüren Anne Bebeğin Babası: “Beni̇mle Bi̇r Alakası Yok!”

YASAK AŞKIN SONU DAHA DA KARMAŞIKLAŞIYOR

İstanbul’da yaşanan trajik olayda, annesi tarafından biberonuna tiner ve çamaşır suyu konarak 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in hayatını kaybetmesi gündeme geldi. İki aydır yaşam mücadelesi veren bebeğin annesi Dilek Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin babası ve üvey ablası, Kanal D’ye açıklamalarda bulundu.

BABA VE ABLA KANAL D’YE KONUŞTU

Baba Yılmaz Efe, “7 ay sonra öğrendim onun hamile olduğunu. İstanbul’a geldiğinde onu gördüm. Çocuğa bakmak için gitmiştim. Ben istedim çocuğu, yok ben çocuğa kendim bakacağım dedi. Dilek’le evli değilim, ben başka biriyle evliyim.” şeklinde konuştu. Dilek Çiçek’in ablası da karakolda, “Ablam zehirledi” ifadesinde bulundu.

BEBEĞİN BABASI OLAYA DAİR DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI

Yılmaz Efe, “Benimle bir alakası yok! Hamile olduğunu 7 ay sonra öğrendim.” dedi. Dilek’in ablası ise ailelerinin çocuğu istemediğini belirtti. Yılmaz Efe, “Başkasıyla evliyim ama çocuk benimdi.” diyerek durumunu açıkladı. Ablası, “Ben 4 gün onlara gül gibi baktım, ifadesinde benim ablam öldürdü demiş.” dedi.

DİLEK ÇİÇEK’İN TUTUKLANMASI VE İFADESİ

Çocuğunu tinerle öldüren Dilek Çiçek, Kırıkkale’de yaşıyordu. Yılmaz Efe ile İstanbul’da tanışarak sevgili olmuşlardı. Baba, “Ben 7 ay sonra öğrendim onun hamile olduğunu. Ben istedim çocuğu, yok dedi, ben kendim bakacağım dedi.” şeklinde ifade etti. Dilek Çiçek’in üvey ablası, Dilek’in kendisini dövdüğünü ve tartışmadıklarını belirtti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM VE GÖZALTI DURUMU

Bebeğin ölümü şüphelidir ve hastane raporları da bu durumu destekliyor. Dilek Çiçek gözaltına alındığında, “Çocuğumun katili üvey ablam” dedi. Ablası, karakolda “Ablam yaptı, ablam öldürdü” diyerek yine Dilek’i suçladı. Olayın iç yüzü hâlâ netleşmemişken, baba Yılmaz Efe’nin durumuyla ilgili açıklamaları dikkat çekiyor.

BABA, ÜVEY ABLA VE DİLEK’İN DURUMU HER GEÇEN GÜN KARMALAŞIYOR

“Benimle bir alakası yok hanımefendi. Hiç beraber yaşamadım, çocuk benimdi.” diye belirten Yılmaz Efe, Dilek’in evli olmadığını ifade etti. Dilek’in, öncelikle üvey ablasını suçladığı ve daha sonra ifadesinde bebeği tinerle öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Ayrıca, Dilek’in bebeğin ardından kendi canına kıymak istediği bilgisi ortaya çıktı. Anne, ifadelerinin ardından tutuklandı.