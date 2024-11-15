Biberonla Tinerle Öldürülen Bebeğin Hikayesi Dilek Çiçek Suçladı, Baba Konuştu.

İSTANBUL’DA YAŞANAN TRAJİK OLAY

İstanbul’da, 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in annesi tarafından biberonuna tiner ve çamaşır suyu konulması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Yunus Emre, iki aydır yaşam mücadelesi veriyordu. Olayın ardından gözaltına alınan 23 yaşındaki anne Dilek Çiçek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilek’in tutuklama öncesi karakolda üvey ablasını suçlayarak, “Bebeğimi o öldürdü” dediği öğrenildi. Tinerle öldürülen bebeğin babası ve üvey ablası Kanal D’ye özel açıklamalarda bulundu.

BABADAN ŞOK EDEN İTİRAFLAR

Baba Yılmaz Efe, “7 ay sonra öğrendim onun hamile olduğunu. İstanbul’a geldiğinde gördüm. Çocuğa bakmak için gitmiştim. Ben istedim çocuğu, yok ben çocuğa kendim bakacağım dedi. Dilek’le evli değilim, ben başkasıyla evliyim” şeklinde konuştu. Dilek Çiçek’in ablası ise karakolda, “Ablam zehirledi” iddiasında bulundu.

ÖLÜM HAKKINDAKİ SCHAVRETLER

Yılmaz Efe, “Hamile olduğunu 7 ay sonra öğrendim. Çocuk benimdi ama Dilek istemedi. 2 ay önce Dilek Çiçek, üvey ablasını aradı” diyerek süreci anlattı. Üvey abla, “Dilek, annemle kardeşimle kavga etti, beni dövdüler dedi. O telefon konuşmasından sonra Dilek, Kırıkkale’den çocuğuyla İstanbul’a geldi” ifadelerini kullandı. Dilek’in evde çocuğuna ilaç vermesi gerektiğini düşünerek üvey ablasını suçladığı duyumları geldi.

ÇOCUĞUN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ VE SONUÇLAR

Dilek Çiçek, çocuğun fenalaşması üzerine hastaneye götürdü ancak bu süreçte çocuğun yaşam mücadelesi 2 ay sürdü. Doktor raporları ölümün şüpheli olduğunu belirtti. Dilek, gözaltına alındıktan sonra “Çocuğumun katili üvey ablam” diyerek bir kez daha ablasını suçladı. Yılmaz Efe de olayla ilgili olarak, “Beni̇mle bi̇r alakası yok hanımefendi̇. Ben hi̇ç beraber yaşamadım onunla, çocuk beni̇mdi̇.” şeklinde açıklamada bulundu.

ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Başka bir evlilikte olan Yılmaz Efe, Dilek’in ifadesinin ardından annedir bu durumu üstlenerek, “İlk önce üvey ablasını suçlayan vicdansız anne, bebeği tinerle öldürdüğünü itiraf etti” dedi. Dilek Çiçek, daha sonra kendi canına kıymak istediğini ifade ederek tutuklandı.