Bıçak Alımı İçin Hareketlilik Arttı

HAREKETLİLİK ARTIYOR

Hatay, Mersin ve Osmaniye’de Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk artıyor. Hatay’da vatandaşlar, bayramın yaklaşmasıyla bıçak almak ve kesici aletlerini biletmek amacıyla 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından kurulan prefabrik çarşıdaki esnaflara yöneliyor. Tezgah başında bıçak bileyen ustalar, müşteri taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

HİZMETTE KALİTE

Esnaflardan Necati Mazmanoğlu, Uzun Çarşı’daki dükkanının restorasyon çalışmaları nedeniyle kapandığını, bu nedenle prefabrik çarşıda hizmet vermeye başladığını aktarıyor. Bayram öncesinde bıçak, kebap şişi ve et makinesine olan talebin arttığını belirten Mazmanoğlu, “Müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için uğraşıyoruz.” diyerek hizmet kalitesini vurguluyor.

MERKEZLERDE YOĞUNLUK

Mersin’de de Akdeniz ilçesi Zafer Çarşısı’ndaki bileme atölyelerinde hareketlilik gözlemleniyor. Bıçak satan ve ürünleri bileyen ustalar, yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Ustalardan Gökhan İnan, siparişleri zamanında yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ediyor.

BAYRAM HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Osmaniye’de bayrama hazırlık yapmak isteyenler, Musa Şahin Bulvarı’ndaki bileme tezgahlarına yöneliyor. Esnaflardan Eshabil Avşar, müşteri yoğunluğunun artığını belirterek, “Bileme işlemi için günde ortalama 3 bin bıçak geliyor. Bıçak satışlarımız da iyi gidiyor. İşlerden memnunuz.” diyerek durumları olumlu değerlendiriyor.