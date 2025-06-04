Bıçak Bilemek Önemli, Keskin Olmalı

Konya’da vatandaşlar Kurban Bayramı yaklaşırken bıçaklarını biletmek için bıçakçılara yöneliyor. Bıçak bileyen ustalar, kör bıçağın tehlikeli olduğunu ve keskin bir bıçağın ustanın elinde sanata dönüştüğünü belirtiyor. Konya’nın Bedesten Çarşısı civarında, dedesi ve babasından devraldığı mesleği çocuk yaşta öğrenen Ali Sami Özemiş, kurban kesiminde bıçağın keskin olmasının önemine değiniyor.

KURBAN ÖNCESİ YOĞUNLUK

Ali Sami Özemiş, Kurban Bayramı öncesi işlerin arttığını ifade ediyor. “Bıçak bileme işi bir sene hızlı, bir sene yavaş gidiyor. Bu sene yavaş bir yıl, geçen yıl daha yoğundu. Gelecek yılın daha hızlı geçeceğini düşünüyoruz. Sabah 8’de iş yerimizdeyiz, kurbana bir hafta kala gece 2-3’e kadar çalışıyoruz” diyen Özemiş, işin yoğun olduğunu aktarıyor. Kör bıçağın sorunlara yol açabileceğine, keskin bıçağın ise ustanın elinde güzel bir eser oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Özemiş, son günlere bırakmanın hem kendileri hem de vatandaşlar için sorun olduğunu vurguluyor. “Müşterilerimizin çoğu son günlerde geliyor, bu da sıkışıklığa neden oluyor. Bir ay önceden gelip bıçaklarını biletmeleri daha iyi olur” diyerek, bıçak bileme sürecinin zorluklarına dikkat çekiyor. Bıçak bileme ücreti 30 lira iken, satır fiyatları 60 liradan başlıyor, et makinesi takımları ise fiyatlara göre değişiklik gösteriyor. Bayram öncesi vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye hazırlıklı olduklarını belirtiyor ve Türk milletinin yanı sıra tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor.