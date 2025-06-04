Bıçakçılarda Yoğunluk Artmaya Devam Ediyor

BAYRAM HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Yaklaşan Kurban Bayramı ile beraber bıçak satıcılarının dükkanları yoğunlukla dolup taşıyor. Vatandaşların, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda yeni bıçak almak yerine eski bıçaklarını bilettikleri dikkat çekiyor. Kurban Bayramı’na yalnızca 2 gün kalmasıyla birlikte bıçakçılar, büyük bir mesai yapmaya başladı.

Bolvadin ilçesinde 30 yıldır baba mesleğine devam eden bıçak satıcısı Habib Akay, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin belirgin şekilde arttığını belirtiyor. Akay, yeni bıçak almak yerine eski bıçakların bilettirilmesine vurgu yaparak, “Bayrama sayılı günler kala işlerimizi arttı. Günlük yaklaşık bin 500 bıçak ve 500’e yakın satır ya da balta gibi kurban etini parçalamada kullanılan malzemeleri biliyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için bıçak bileme işlerini son güne bırakmasınlar” diyor.