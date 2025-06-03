Bıçakçıların Bayram Mesaisi Yoğunlaştı

YAZ DÖNEMİ HAZIRLIKLARI ARTACAK

Gaziantep’te Kurban Bayramı yaklaşırken bıçak bileme ustaları yılın bu döneminde yoğun bir mesaiye girmiş durumda. Artan müşteri talepleriyle kesim öncesinde bıçakların kaliteli bir şekilde bilenmesi için hemen her gün çalışıyorlar. Ustalar, bıçakların zamanında getirilmesi gerektiği konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor.

BICAKCILARDA YOĞUNLUK GÖRÜLÜYOR

Bayram öncesi bıçakçılarda yaşanan yoğunluk, Bakırcılar Çarşısı’ndaki ustaların da mesai saatlerini uzatmasına neden oluyor. Müşteriler, bıçaklarını bayramda kullanabilmek için ustalara sürekli talep gösteriyor. Bıçak bileme ustaları, taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışıyor. Ayrıca, şehir genelindeki diğer bıçakçılar da hem satış yapıp hem de bıçak bileme işlemleri gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLARA ÖNERİLER

Kurban Bayramı’na hızla yaklaşırken, bıçak bileme ustası Erhan Kaz, bıçakların zamanında getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaz, “Vatandaşlarımız bıçaklarını zamanında getirsinler ve son güne bırakmasınlar. Bıçakları sakin zamanlarda getirirlerse keskinliği daha iyi olur” dedi. Aynı zamanda, aniden meydana gelen aşırı yoğunluk nedeniyle son günlerde bıçak bileme işlemlerinin zayıf kalabileceği konusunda da uyararak, “Bıçakların keskin olması önemlidir. Sonuçta bıçakla kurban kesimi yapılacak” diye ekledi.

KÜÇÜK DÜKKANLARDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan bıçak ustası Gökmen Gürban, “Tüm hazırlıklarımız yapıldı. Kebap şişi, mangal ve ızgara çeşitlerimizde hazır. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Mangal fiyatlarının 350 liradan başlayıp bin 200 liraya kadar çıktığını ifade eden Gürban, kalitenin fiyatları etkilediğini belirtti.