Bıçakçılık Ailesel Meslek Olmuş

Bıçakçılık Mesleği Aile Geleneği Olarak Devam Ediyor

KAHRAMANMARAŞ – Kahramanmaraş’ta 35 yıldır kardeşleriyle birlikte bıçakçılık mesleğini sürdüren 50 yaşındaki Müslim Okutucu, dört çocuk annesi eşi Fatma Okutucu ile entegre bir şekilde bu mesleği devam ettiriyor. Çift, bayram öncesi yoğun günler geçiriyor ve Merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Kültür Merkezi arkasında bıçak satışı ve bileme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bıçakçılığa Genç Yaşta Başladı

Müslim Okutucu, bıçakçılık mesleği ile olan yolculuğunu aktarıyor. “Karadere köyünden geliyorum. 15-16 yaşında bu mesleğe girmiştim. Şu an 50 yaşındayım ve toplam 30 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Aile boyu bıçakçılık yapıyoruz. Abim, kardeşlerim ve ben bıçakçılık mesleğini devam ettiriyoruz. Ben bu mesleği abimden öğrendim. Dükkanımız var. Dükkanda yaptığımız bıçakları burada bileme yapıp satışa sunuyoruz. Ben ise burada bileyleme işlerini yapıyorum. Bu işi gücümün yettiği kadar devam ettireceğim.” diyor.

Evdeki Kadınlara Çağrı

Eşi Fatma Okutucu ise, “Eşim bıçakçılık mesleğine devam ettiriyor ve burada çalışıyor. Kesim ve bileme yapıyor burada. Ben de eşime yardım amaçlı burada bulunuyorum. Kendisine yardım ediyorum. Bayram yaklaşıyor ama şu an bir durgunluk var. Hala satışlar durgun. Zamanla daha iyi olacak inşallah. Evde oturan kadınlara buradan bir çağrım var. Boş durmasınlar. Evde oturmak yerine pazarlarda satışlar yapsınlar. Eşlerine yardım etsinler. Evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak çok güzel bir duygu.” ifadeleriyle ev kadınlarına destek olma çağrısında bulunuyor.