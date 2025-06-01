Bıçakçılık Yapan Aile, Destek Oluyor

Bıçakçılık Mesleğinin Aile Geleneği

Kahramanmaraş’ta 35 yıldır kardeşleriyle bıçakçılık mesleğini sürdüren 50 yaşındaki Müslim Okutucu, 4 çocuk annesi eşi ile birlikte bu geleneği yaşatıyor. İki çocuk babası Müslim Okutucu, bayram öncesi hazırlıkları için Merkez Onikişubat İlçesi’ndeki Necip Fazıl Kültür Merkezi arkasında bıçak satışı ve bileme işlemini gerçekleştiriyor.

Bıçakçılıkta Aile Desteği

Müslim Okutucu, bıçakçılık mesleğine 15-16 yaşında başladığını ve 30 yıldır bu işi sürdürdüğünü söylüyor. Aktarmış olduğu bilgilere göre, abisi ve kardeşleriyle birlikte çalıştığını dile getiriyor. “Karadere köyünden geliyorum. Aile boyu bıçakçılık yapıyoruz. Dükkanımız var. Dükkanda yaptığımız bıçakları burada bileme yapıp satışa sunuyoruz. Bu işi gücümün yettiği kadar devam ettireceğim” şeklinde ifade ediyor.

Bayramda Satış Beklentisi

Eşi Fatma Okutucu, “Eşim bıçakçılık mesleğine devam ettiriyor. Ben de eşime yardım amaçlı burada bulunuyorum. Kesim ve bileme yapıyor burada. Bayram yaklaşırken satışların durgun olduğunu ifade ediyor: “Zamanla daha iyi olacak inşallah. Evde duran kadınlara ise buradan bir çağrım var. Boş durmasınlar. Evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak çok güzel bir duygu” diyerek diğer kadınları çalışmaya teşvik ediyor.