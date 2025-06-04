Bıçakla Boğazına Dayanıp Yangın Çıkardı

BOĞAZINA BIÇAK DAYAYARAK EVİNE ZARAR VERDİ

Konya’da eşinden boşanan ve çocuğu devlet korumasına alınan bir şahıs, evinde ciddi bir kriz yaşattı. Boğazına bıçak dayayarak evini ateşe veren kişi, evden çıkmayı reddetti. Olayın üzerine gelen polis güçleri, iki saat süren bir çabanın ardından şahsı etkisiz hale getirdi.

POLİS VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Eşinden ayrılan ve 8 yaşındaki kızı devlet tarafından koruma altına alınan A.G.’nin psikolojik sorunları olduğu belirtildi. İçerisinde bulunduğu evde, boğazına bıçak dayayarak ateş çıkaran şahıs, polisi korku dolu anlar yaşattı. İhan üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, ilk kez evden çıkmayı reddeden şahsa ulaşmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de yangını pencereden söndürme girişiminde bulundu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DEVREYE GİRDİ

Eski eşinin evden kurtarma çabaları ise başarısızlıkla sonuçlandı. İki saatlik bir beklemenin ardından özel harekat polisleri olay yerine intikal etti. Düzenlenen operasyonla A.G., apartmanın çatısında ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Dumandan etkilenen şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.